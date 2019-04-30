В Одессе нашли повзрослевшего мальчика с банки советской сгущенки (фото)

Мальчика с банки советской сгущенки нашли в Одессе (фото: соцсети)

Мальчик с советской сгущенки изменился до неузнаваемости

Мальчика с банки советской сгущенки зовут Александр Бабич. О том, как его детский портрет оказался на банке сгущенного молока, одессит поведал в соцсетях.

Александр запечатлел себя на фото под огромной банкой сгущенки с его детским лицом. Он рассказал, что уже давно мечтал сделать такой снимок, чтобы показать, как изменился за прошедшие 45 лет.

Дело в том, что Первомайский молочноконсервный комбинат, расположенный в Николаевской области, строил дед Александра, и работал там заместителем директора, отец мужчины также работал на комбинате.

Мальчика с банки советской сгущенки нашли в Одессе (Александр Бабич, фото: соцсети)

Александр рассказал, как стал лицом торговой марки "первомайской сгущенки".

"Лет 40 с гаком назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтоб потом из него сделать этикетку на банку сгущенки. Мой дед, который во мне всегда души не чаял, работал замдиректора Первомайского молочно-консервного завода, и я мог себе позволить роскошь стать "лицом сгущенки", - рассказал Александр.

Мальчика с банки советской сгущенки нашли в Одессе (Александр Бабич, фото: соцсети)

Мужчина шутит, что заметно изменился за прошедшие 45 лет. Сегодня Александр Бабич - краевед, историк и экскурсовод.

Мальчика с банки советской сгущенки нашли в Одессе (тот самый детский портрет Александра, фото: соцсети)

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