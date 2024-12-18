Пляшку мінеральної води в Японії продають за 10 000 доларів. Що в ній такого особливого?

Японська компанія Fillico Jewerly Water відома тим, що продає одну з найдорожчих бутильованих вод у світі. Усі випуски - ексклюзивні та лімітовані, а ціна одної пляшки - до 10 000 доларів.

Здавалось би, вода - це одна з найосновніших людських потреб, тому маркетинг і продаж продукту ультрарозкоші дуже складний. Але ця компанія впоралася з цим складним завданням і випускає партії унікальної води.

Першу партію випустили ще у 2005 році й мета компанії була у тому, щоб створити повноцінний розкішний продукт, який змусить людей платити за нього непристойні суми грошей.

У самих пляшках - одна з найчистіших мінеральних вод в Японії, але для такої ціни цього явно було замало. Тому компанія доклала багато зусиль для розробки дизайну упаковки, як сама по собі рекламувалася як витвір мистецтва.

Зараз компанія стала одним з найпопулярніших брендів бутильованої води ультралюкс у світі. Ціна за літр води перевищує 1000 доларів США, а пляшка з лімітованої колекції - від декількох тисяч доларів до 10 000 доларів.

Вода Fillico надходить із джерела Нунобікі, розташованого в глибині національного парку Роккоу в Кобе, далеко від будь-яких промислових чи сільськогосподарських розробок.

Ця джерельна вода, відома своєю чистотою та високим вмістом мінеральних речовин, природним чином фільтрується через вулканічну породу, що нібито надає їй дуже свіжий смак. Компанія стверджує, що розливає воду в пляшки з використанням мінімальних технологій обробки, що зберігає її природний характер.

Кожна пляшка такої води - це витвір мистецтва ручної роботи, прикрашений кристалами Swarovski, також виробники додають золото і королівські символи.

Пляшка для води Fillico Jewelry - це не просто ємність, це символ статусу.

Спочатку виробники зіштовхнулися зі скептицизмом, але вони були переконані, що на ринку є місце для такої ультрарозкішної води. Через рік цю воду представив своїм VIP-клієнтам Крістіан Діор.

А у 2008 році компанія стала офіційним спонсором Канського кінофестивалю.

Ще за декілька років - бренд став улюбленцем королівських будинків у всьому світі, а його популярність продовжувала зростати серед багатіїв.

Оскільки кожна пляшка води виготовляється вручну, то для збереження ілюзії ексклюзивності виробництво обмежено лише 5000 пляшками на місяць.

Зараз пляшка ювелірної води 2-го покоління продається за 999 євро (понад 1000 доларів), але пляшки обмеженої серії можуть коштувати набагато дорожче. Купити найдорожчу пляшку у світі окремо - неможливо.