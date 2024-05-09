Плями на килимі видаляться на "раз-два" продуктом з холодильника

Якщо у вас дома є килим, то плями на ньому - це не несподіванка.

Що треба знати про чистку килима

Перше правило видалення плям з килима - швидкість. Чим швидше ви відреагуєте і потягнетеся до зволоженої щітки або губки, тим краще. Засохлі плями глибоко проникають в тканину і залишаються на ній набагато довше, особливо якщо це плями від буряка, вина, жиру або страв з великим додаванням куркуми або каррі.

Хоча на килимах з товстим ворсом це не так помітно, смуги та плями на килимі з коротким ворсом видно здалеку. Перед тим, як почистити килим (незалежно від способу), пропилососьте його або ретельно витрусіть. Завдяки цьому ви спочатку розчистите поле для дій.

Як вивести плями на килимі?

Ви можете бути здивовані цим методом. Однак нікого не дивує чистка килима розчином оцту і води (співвідношення 1:2 - 1 склянка оцту на 2 склянки води). Оцет містить оцтову кислоту, яка допомагає розчиняти бруд і вапняний наліт не тільки на килимі, але і на кухні чи у ванній кімнаті.

Плями на килимі також можна видалити без оцту. Якщо його немає вдома, візьміть капустяний сік, маринад від огірків чи помідорів (якщо це не вода з квашеного буряка). Після бродіння такий розсіл містить цінну молочну кислоту, яка справляється з плямами (навіть застарілими), як і оцет.

Змочіть місце плями водою, потім вичавіть капустяний сік або злийте воду з-під огірків, налийте на пляму і розподіліть губкою або щіткою, втираючи сік в килим. Залиште суміш на 25-30 хвилин, а потім пропилососіть пляму.

Як позбутися неприємного запаху з килима?

Спосіб використання води з-під консервації працює, але деяких людей може турбувати запах, який з’являється під час і відразу після видалення плями. Щоб швидше нейтралізувати, після чищення килима соком маринованих огірків посипте його содою.

Ви можете додатково збризнути його кількома краплями лимонного соку або обраної ефірної олії. Харчова сода також допоможе видалити залишки бруду. Ретельно потріть килим щіткою і знову пропилососьте.