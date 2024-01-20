Плутон у Водолії влаштує революцію у житті цих знаків Зодіаку: до чого треба готуватися
20 січня Плутон входить на знак Водолія і пробуде там 1 вересня. Після цього він ненадовго повернеться на знак Козерога. Але 19 листопада планета знову опиниться у Водолії і пробуде там цілих 20 років. І цей період стане по-справжньому насиченим та щасливим для представників чотирьох знаків Зодіаку.
Чиє життя кардинально змінить Плутон у Водолії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astro Style.
Риби
На вас чекає період трансформації. Плутон у Водолії посилить вашу інтуїцію. Ви зможете зчитувати інформацію та заздалегідь розуміти, до чого варто готуватися та на що чекати. Однак постарайтеся бути в безпеці та не дозволяти недоброзичливцям вторгатися у ваш простір.
Ваше життя заграє новими барвами. Плутон готує справжню революцію, яка не дасть вам сумувати та позбавить проблем. І щоб бути в гармонії вам варто думати про свою долю, а не намагатися допомогти оточуючим.
Діва
Плутон у Водолії розкриє ваші справжні бажання. Ймовірно, спочатку на поверхню можуть випливти і таємниці, які ви намагалися зберігати в секреті. І це змусить вас багато замислитися. Спробуйте зробити правильні висновки, усе це станеться не так.
Приділяйте увагу здоров'ю, дбайте про своє тіло і не втрачайте гармонію. Плутон допоможе вам змінити життя на краще, але доведеться попрацювати. Будьте готові до нових викликів, ви з усім впораєтеся, якщо цього захочете.
Водолій
Звичайно ж, Плутон, що знаходиться у вашому знаку, не міг оминути вас. Усередині вас станеться справжня революція. Ви зможете "обнулитися" і почати все не просто з чистого аркуша, ви почнете новий том свого життя.
Минулого у вас могло бути чимало складних ситуацій. І, швидше за все, вони підкосили вашу віру у краще. Тепер ви зможете зрозуміти, що даремно опустили руки. Ваше життя наповниться щастям та позитивними змінами, зустрічайте його з усмішкою!
Скорпіон
Плутон у Водолії дозволить вам застосувати на практиці всі свої навички та приховані таланти. Ефективність ваших праць буде максимальною. Усі старання окупляться з лишком, можете навіть не сумніватися.
У цей період ви можете вирішити, що готові глибше копати і хочете розкрити всі секрети. Беріться до справи, якщо готові до всіх результатів своїх пошуків. В цілому, Плутон не принесе вам прикрості, він додасть у ваше життя пригод і зробить щасливішим, ваш прорив полягатиме у позбавленні від страхів.
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