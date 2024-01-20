Плутон в Водолее устроит революцию в жизни этих знаков Зодиака: к чему нужно готовиться
20 января Плутон входит в знак Водолея и пробудет там 1 сентября. После этого он ненадолго вернется в знак Козерога. Но 19 ноября планета снова окажется в Водолее и пробудет там целых 20 лет. И этот период станет по-настоящему насыщенным и счастливым для представителей четырех знаков Зодиака.
Чью жизнь кардинально изменит Плутон в Водолее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astro Style.
Рыбы
Вас ждет период трансформации. Плутон в Водолее усилит вашу интуицию. Вы сможете считывать информацию и заранее понимать, к чему стоит готовиться и чего ждать. Однако постарайтесь быть в безопасности и не позволять недоброжелателям вторгаться в ваше пространство.
Ваша жизнь заиграет новыми красками. Плутон готовит настоящую революцию, которая не даст вам грустить и избавит от проблем. И чтобы находиться в гармонии вам стоит думать о своей судьбе, а не стараться помочь окружающим.
Дева
Плутон в Водолее раскроет ваши истинные желания. Вероятно, поначалу на поверхность могут всплыть и тайны, которые вы пытались хранить в секрете. И это заставит вас о много задуматься. Попробуйте сделать правильные выводы, все это случится не просто так.
Уделяйте внимание здоровью, заботьтесь о своем теле и не теряйте гармонию. Плутон поможет вам изменить жизнь к лучшему, но придется потрудиться. Будьте готовы к новым вызовам, вы со всем справитесь, если действительно этого захотите.
Водолей
Конечно же, Плутон, находящийся в вашем знаке, не мог обойти вас стороной. Внутри вас произойдет настоящая революция. Вы сможете "обнулиться" и начать все не просто с чистого листа, вы начнете новый том своей жизни.
В прошлом у вас могло быть немало сложных ситуаций. И, скорее всего, они подкосили вашу веру в лучшее. Теперь же вы сможете понять, что напрасно опустили руки. Ваша жизнь наполнится счастьем и позитивными переменами, встречайте ее с улыбкой!
Скорпион
Плутон в Водолее позволит вам применить на практике все свои навыки и скрытые таланты. Эффективность ваших трудов будет максимальной. Все старания окупятся с лихвой, можете в этом даже не сомневаться.
В этот период вы можете решить, что готовы копать глубже и хотите раскрыть все секреты. Беритесь за дело, если готовы ко всем результатам своих поисков. В целом, Плутон не принесет вам огорчения, он добавит в вашу жизнь приключений и сделает счастливее, ваш прорыв будет заключаться в избавлении от страхов.
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