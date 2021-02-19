Плохие новости для киевлян: появился рейтинг городов по качеству воздуха

По состоянию на 19 февраля, Киев находится на 30-м месте в рейтинге городов с самым грязным воздухом. На первом месте в этом рейтинге находится город Дакка в Бангладеш, на втором – Сараево, Босния, на третьем – Лахор в Пакистане, на четвертом - Шэньян в Китае, а замыкает первую пятерку Дели в Индии.

Стоит отметить, что в течении последней недели воздух в Киеве держался на среднем уровне загрязнения – от 83 до 88 AQI США, а в пятницу данные снова пошли вверх – до 121 AQI США.

Хуже всего воздух в Отрадном – там 119 AQI, также воздух не очень чистый на Лукьяновке, в Святошино и Позняках. Самыми чистыми оказались Харьковский массив и район Феофании, Голосеево и Воскресенка.

Карта Киева по уровню грязного воздуха