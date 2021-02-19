Плохие новости для киевлян: появился рейтинг городов по качеству воздуха

Киев снова попал в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе столицы значительно превышает допустимые нормы.
Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает данные об уровне загрязнения воздуха во всем мире.
По состоянию на 19 февраля, Киев находится на 30-м месте в рейтинге городов с самым грязным воздухом. На первом месте в этом рейтинге находится город Дакка в Бангладеш, на втором – Сараево, Босния, на третьем – Лахор в Пакистане, на четвертом - Шэньян в Китае, а замыкает первую пятерку Дели в Индии.
Стоит отметить, что в течении последней недели воздух в Киеве держался на среднем уровне загрязнения – от 83 до 88 AQI США, а в пятницу данные снова пошли вверх – до 121 AQI США.
Хуже всего воздух в Отрадном – там 119 AQI, также воздух не очень чистый на Лукьяновке, в Святошино и Позняках. Самыми чистыми оказались Харьковский массив и район Феофании, Голосеево и Воскресенка.
Карта Киева по уровню грязного воздуха
Нынешний показатель не является самым плохим за последнее время, так как совсем недавно Киев входил в первую 20-ку городов с самым грязным воздухом, где находился на 19 месте.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали жуткое влияние грязного воздуха на организм человека.