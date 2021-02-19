Погані новини для киян: з'явився рейтинг міст за якістю повітря

За станом на 19 лютого, Київ знаходиться на 30-му місці в рейтингу міст з найбруднішим повітрям. На першому місці в цьому рейтингу знаходиться місто Дакка у Бангладеш, на другому – Сараєво, Боснія, на третьому – Лахор в Пакистані, на четвертому - Шеньян в Китаї, а замикає першу п'ятірку Делі в Індії.

Варто відзначити, що протягом останнього тижня повітря у Києві тримався на середньому рівні забруднення – від 83 до 88 AQI США, а в п'ятницю дані знову пішли вгору – до 121 AQI США.

Найгірше повітря у Відрадному – там 119 AQI, також повітря не дуже чисте на Лук'янівці, у Святошині та Позняках. Найчистішими виявилися Харківський масив і район Феофанії, Голосіїво і Воскресенка.

Карта Києва за рівнем брудного повітря