Плівка з пухирцями вирішить важливу проблему в будинку - не поспішайте викидати

Плівка з пухирцями, в яку упаковують товари при транспортуванні, може дуже нагоді вам в будинку, тому не поспішайте її викидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Przyslijprzepis.

Способи використання цієї плівки

Якщо на вашій кухні є "шумні" шафи, ви, ймовірно, багато разів чули дратівливі клацання та стукіт.

Гучне відкриття кілька разів на день, особливо у людей похилого віку або дітей, може їх потривожити або змусити заснути.

Якщо ви хочете підвищити свій комфорт і швидко відчути різницю, закрийте нижню частину кухонних шаф і ящик для столових приладів шматком пухирчастої плівки.

Це зменшить дратівливий звук. Звукоізолювати шафи, які закриваються зі скрипом, можна й іншим способом. Відріжте вузьку смужку пухирчастої плівки і наклейте на один бік двосторонній скотч або кілька шматочків спеціального клею. Потім приклейте цю смужку до того місця, де дверцята або ящик у закритому стані зазвичай з'єднуються з іншими меблями. Завдяки цьому, не замовляючи нові меблі, ви отримаєте шафи з саморобною технологією безшумного закривання.

Пухирчаста плівка захищає не тільки делікатні товари під час транспортування.

Вона також захистить вашу цінну порцеляну та інші делікатні керамічні вироби. Якщо у вас їх багато, але ви використовуєте їх тільки для особливих випадків, накрийте посуд пухирчастою плівкою.

Шар плівки на дні ящика зі столовими приладами та додатковими аксесуарами відмінно захистить поверхню від подряпин.