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Плевал и хватал за халат: в Житомире пациент на приеме избил семейного врача

Житомир, Вторник 24 ноября 2020 09:24
Плевал и хватал за халат: в Житомире пациент на приеме избил семейного врача
В Житомире пациент избил терапевта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомире избили 34-летнюю женщину-доктора в положении

В Житомире семейного врача-женщину на приеме избил пациент, который ворвался в кабинет. Сейчас женщина в больнице с угрозой срыва беременности. У нее сотрясение мозга. Терапевт пыталась защититься с помощью газового баллончика, но все равно получила травмы. Как сообщается в сюжете ТСН, это был обычный день приема, но тут в кабинет ворвался мужчина. Он сорвал маску с лица, начал плевать в врача, а потом стал наносить удары.

"Он кинул стул в медсестру, а потом схватил меня, начал тащить и кидает об пол повторно", - рассказала врач.

На женский крик и шум сразу прибежали медики из других кабинетов, но мужчина быстро убежал. Врачи вызвали полицию и правоохранительные органы поймали нападающего. Им оказался 50-летний местный житель. Как оказалось, он напал на семейного врача из-за того, что она не хотела подписывать с ним декларацию.

Сама терапевт подтверждает, что отказала этому пациенту в обслуживании из-за его неадекватности. Он несколько месяцев преследовал ее и угрожал убить.

Журналисты разыскали дом мужчины, который напал на врача. Но он спрятался в жилище, а на телефонные звонки не отвечал.

После этого случая администрация медицинского учреждения решила установить камеры наблюдения, так как неадекватных пациентов становится все больше.

В Житомире пациент напал на врача

Как мы ранее писали, в Житомире для семейного врача прием пациента закончился травмами и сотрясением мозга.

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