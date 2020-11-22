В Житомире агрессивный пациент набросился на врача и избил ее до сотрясения мозга

Пациент избил врача в Житомире (коллаж: РБК-Украина)

Семейного врача избил пациент в Житомире из-за отказа в подписании декларации

В Житомире для семейного врача прием пациента закончился травмами и сотрясением мозга. К медику пришел 50-летний пациент, который хотел подписать декларацию. Семейный врач отказала ему, но мужчину это не устроило и он начал скандалить, а затем набросился на 35-летнюю женщину с кулаками.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел в центре первичной медицинской помощи. В учреждении пациент также поссорился с медсестрой. В результате двух медицинских работниц госпитализировали в больницу.

Заместитель мэра Житомира Мария Місюрова в комментарии УНИАН уточнила, что у врача диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

"Действительно, пациент, у которого не было декларации с семейным врачом, после безосновательных обвинений в отношении лечения напал на медработницу и устроил драку. Сейчас 35-летняя женщина находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города", - рассказала чиновница.

По факту избиения полиция начала расследование и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Подобные действия наказываются штрафом, арестом или ограничением свободы.

Напомним, в одной из киевских больниц больной набросился на медика и ударил его стулом по голове. Причина агрессивного поведения в том, что пациенту не понравились стены в медучреждении.

Раньше под Львовом пациент избил медика бригады "скорой", которая приехала на вызов для оказания помощи. Вскоре неадеквата задержали.