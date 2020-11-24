Плював і хапав за халат: у Житомирі пацієнт на прийомі побив сімейного лікаря

У Житомирі пацієнт побив терапевта (колаж РБК-Україна)

В Житомирі побили 34-річну жінку-доктора в положенні

У Житомирі сімейного лікаря-жінку на прийомі побив пацієнт, який увірвався в кабінет. Зараз жінка у лікарні з загрозою зриву вагітності. У неї струс мозку. Терапевт намагалася захиститися за допомогою газового балончика, але все одно отримала травми.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, це був звичайний день прийому, але тут у кабінет увірвався чоловік. Він зірвав маску з обличчя, почав плювати в лікаря, а потім став наносити удари.

"Він кинув стілець у медсестру, а потім схопив мене, почав тягти і кидає об підлогу повторно", - розповіла лікар.

На жіночий крик і шум відразу прибігли медики з інших кабінетів, але чоловік швидко втік. Лікарі викликали поліцію і правоохоронні органи зловили нападника. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Як виявилося, він напав на сімейного лікаря через те, що вона не хотіла підписувати з ним декларацію.

Сама терапевт підтверджує, що відмовила цьому пацієнту в обслуговуванні через його неадекватності. Він кілька місяців переслідував її і погрожував вбити.

Журналісти розшукали будинок чоловіка, який напав на лікаря. Але він сховався в оселі, а на телефонні дзвінки не відповідав.

Після цього випадку адміністрація медичного закладу вирішила встановити камери спостереження, так як неадекватних пацієнтів стає все більше.

У Житомирі пацієнт напав на лікаря

Як ми раніше писали, у Житомирі для сімейного лікаря прийом пацієнта закінчився травмами та струсом мозку.