PlayStation Store пропонує ексклюзивні пропозиції з неймовірними знижками на честь Чорної п'ятниці

Устаткування та комплекти

Пропозиції безпосередньо від PlayStation включають PS5 Fortnite Cobalt Star Bundle, PlayStation VR2, контролери DualSense та нові бездротові гарнітури та навушники Pulse. Роздрібні продавці також запропонують сезонні знижки на ці та інші товари, такі як чохли для консолей та обмежені комплекти ігор.

Знижки PlayStation Plus

Протягом цього рекламного періоду геймери можуть заощадити до 30 відсотків на 12-місячному членстві PlayStation Plus. Діючі учасники, які переходять на рівні Extra або Premium/Deluxe, можуть отримати знижки до 30 відсотків. Підписники отримують доступ до ексклюзивного контенту, такого як The Last of Us Part I та Grand Theft Auto V через каталог ігор, та можуть транслювати до 100 ігор Sony Pictures.

Знижки на ігри

Сотні ігор для PS4 та PS5 продаються зі знижкою у PlayStation Store, серед яких такі популярні ігри, як Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws та EA Sports FC 25.

Популярні ігри, які продаються зі знижкою: