Плавали икона, цветы и перья: в Кривом Роге в бассейне загадочно погибла семья

В Кривом Роге в бассейне были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 50-летней женщины. Эта смерть окутана загадками, так как по некоторым данным в воде нашли странное сочетание предметов - букет, икону и перья.
Об этом сообщает местное издание "Наше місто".
Погибших людей 19 июля нашел 82-летний отец женщины. Известно также, что в воде была кровь, а на дне бассейна лежал нож.
Трагедия разыгралась по адресу переулок Алексеева, 33.
Сообщается также, что супруги не проживали вместе, и находились на стадии расторжения брака. Кроме того, мужчина якобы часто избивал свою жену, неоднократно грозился убить и страдал психическими расстройствами.
Экспертиза показала, что женщина умерла вследствие утопления и следов насильственной смерти поверхностный осмотр не показал. А вот на теле мужчины с левой стороны грудной клетки есть следы двух ножевых ранений.
Предварительно известно, что между супругами возникла ссора, после чего мужчина утопил жену, а затем покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает ТСН, в бассейне плавали странные предметы - цветы, икона, перья.
Фото: смерть супругов в бассейне в Кривом Роге (tsn.ua)
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