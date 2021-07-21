Плавали ікона, квіти і пір'я: у Кривому Розі в басейні загадково загинула сім'я

Загиблих людей 19 липня знайшов 82-річний батько жінки. Відомо також, що у воді була кров, а на дні басейну лежав ніж.

Трагедія розігралася за адресою провулок Алексєєва, 33.

Повідомляється також, що подружжя не проживало разом, і перебувало на стадії розірвання шлюбу. Крім того, чоловік нібито часто бив свою дружину, неодноразово погрожував вбити і страждав психічними розладами.

Експертиза показала, що жінка померла внаслідок утоплення і слідів насильницької смерті поверхневий огляд не показав. А ось на тілі чоловіка з лівого боку грудної клітини є сліди двох ножових поранень.

Попередньо відомо, що між подружжям виникла сварка, після чого чоловік втопив дружину, а потім покінчив життя самогубством.

Як повідомляє ТСН, в басейні плавали дивні предмети - квіти, ікона, пір'я.

Фото: смерть подружжя в басейні в Кривому Розі (tsn.ua)