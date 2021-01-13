Платный въезд в Европу: украинцам рассказали, как это будет работать

Украинцам рассказали, как будет работать платное разрешение на поездки в страны Европейского Союза. Такое требование станет обязательным с 2022 года для въезда в ЕС без визы.

Ранее Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS) планировали внедрить в 2021 году, но по техническим причинам перенесли на 2022-й. Теперь в Министерстве иностранных дел прорабатывают вопрос проведения с ЕС разъяснительной кампании для украинцев относительно функционирования ETIAS, пишет ukranews.com.

Точной даты запуска системы пока нет, но правила уже известны.

"На данный момент информация о конкретной дате, с которой нужно будет подавать онлайн-заявку для получения предварительного разрешения на поездку в государства-члены ЕС, европейскими партнерами не обнародовалась", - отметили в МИД.

Чтобы получить разрешение, за каждое обращение нужно будет заплатить комиссию в размере 7 евро. Для детей до 18 лет и людей старше 70 лет процедура бесплатна.

Такая авторизация будет действительна в течение трех лет с даты выдачи и может использоваться для многократных пересечений границы с государствами-членами ЕС в течение 90 дней.

В министерстве напомнили, что подавать онлайн-заявку рекомендуется за 96 часов до пересечения границы.

При этом ETIAS не является аналогом визовой системы, поэтому в случае отказа во въезде через систему можно будет подать апелляцию на ее решение.

Ранее сообщалось, что в Минздраве обновили список стран, которые попали в "красную зону".

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