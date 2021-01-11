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"Красная" зона стала больше: кто теперь должен сдавать ПЦР-тест по прилету в Украину

Понедельник 11 января 2021 17:31
"Красная" зона стала больше: кто теперь должен сдавать ПЦР-тест по прилету в Украину
В Минздраве обновили список стран в красной зоне (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве охраны здоровья Украины обновили список стран, которые попали в красную зону по количеству инфицированных коронавирусом. Все туристы, которые будут возвращаться в Украину после отдыха, вынуждены будут отправляться на самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Стоит отметить, что список стран вырос почти в два раза, с 49 до 78 государств, и в красной зоне оказались места, которые в начале года стали популярными у путешественников. Полный список разместили на сайте Минздрава.

С 7 января в красную зону попали:

Литва

Чешская республика

Словения

Британия

Швейцария

США

Черногория

Андорра

Швеция

Израиль

Нидерланды

Кипр

Словакия

Латвия

Дания

Эстония

Сербия

Монако

Португалия

Грузия

Ирландия

Испания

Южная Африка

Беларусь

Турция

Мальта

Франция

Коста-Рика

Венгрия

Албания

Бразилия

Канада

Объединенные Арабские Эмираты

Армения

Аргентина

Иордания

Тунис

Бельгия

Болгария

Чили

Норвегия

Доминиканская республика

и другие страны

Как отмечают в Минздраве, туристам после возвращения из стран красной зоны, необходимо будет уйти на самоизоляцию на 14 дней или в течение суток сделать ПЦР-тест.

Если он будет отрицательным, то самоизоляция будет не нужна. Если тест был сделан во время возвращения домой или за 48 часов до пересечения границы, то его можно также предоставить.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорят туристы об отдыхе на курорте Буковель в январе.

А также рассказывали о том, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Болгарии в январе.

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