"Малєнькіє люді" вже нікому не потрібні. Ірена Карпа рознесла Лободу та інших зірок, які перевзулися

Письменниця та співачка Ірена Карпа жорстко розкритикувала Лободу за її концерт у Харкові та показове виконання пісні Скрябіна у деокупованому Херсоні. Ірена вважає, що таке "перевзування" є нещирим та ситуативним. А спроби артистів, які з 2014 року виступали в Росії, "реабілітувати" себе в очах українців - недостатніми.

Карпа про спроби "реабілітації" Лободи перед українцями

"Так цікаво дивитись на тих всіх "півіц ртом", які співали в Росії. С*ка, яке ти маєш право співати пісні Скрябіна своїм ванючим вібратним голосом? Ти ж вчора з трусів блистячих перевзулася. А сьогодні всі дуже культурні. Цим людям треба вибачатися, по-чесному признатися, а не йти і харасментити підлітків і казати, дівчинко, хто тобі заплатив? Не всім хтось платить", - заявила Ірена.

Нагадаємо, що у Харкові Лобода у принизливій, як здалося багатьом, формі спілкувалась із 16-річною дівчиною, яка вийшла на одиничний протест проти її концерту біля фонтану з мавпами.

Пізніше артистка перепросила за свою поведінку.

"З одного боку таке "перевзування" дуже гидотне. З іншого, це дуже добра тенденція - "перевзування" на загал. Вони злякалися, побігли, обпісіючи ноги, хоч калічно, але якось почали говорити українською. Краще пізно, ніж ніколи. І це класно, що весь російськомовний сегмент закенселений", - додала Карпа.

Чи можна вірити у щирість артистів, що "перевзулися"?

"Кожен вирішує для себе, як сприймати таких зірок. Але тим артистам треба довго вибачатися й ледь не платити якусь репарацію слухачам, а не реабілітувати себе, проїхавшись "дворцами" і фонтанами", - розповіла письменниця.

Карпа додає, що не вірить у щирість цього "перевзування".

"Воно ситуативне. І ти розумієш, що "малєнкіє люді" вже ні там, ні тут непотрібні. У мене нема неприязні до Лободи. Це окремий жанр кабарешний, він теж має бути. Я буду рада, якщо у неї буде такий самий контент українською мовою - це добре. Бо як казав Винниченко, українізація настане тоді, коли українською заговорять повії та кримінальні авторитети. Тому українська має звучати на всіх рівнях, мова має жити. Жити хоч і в "Поющих трусах" - тоді це вже будуть "Співочі майтки..." - прокоментувала Ірена.