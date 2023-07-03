"Маленькие люди" уже никому не нужны. Ирэна Карпа разнесла Лободу и других звезд, которые переобулись

Писательница и певица Ирэна Карпа подвергла жесткой критике Лободу за ее концерт в Харькове и показательное исполнение песни Скрябина в деоккупированном Херсоне. Ирэна считает, что такое "переобувание" неискреннее и ситуативное. А попытки артистов, которые с 2014 года выступали в России, "реабилитировать" себя в глазах украинцев - недостаточными.

Карпа о попытках "реабилитации" Лободы перед украинцами

"Так интересно смотреть на тех всех "пивиц ртом", которые пели в России. С*ка, какое ты имеешь право петь песни Скрябина своим воющим вибратным голосом? Ты же вчера с блестящих трусов переобулась. А сегодня все очень культурные. Этим людям надо извиняться, по-честному признаться, а не идти и харасментыть подростков и говорить, девочка, кто тебе заплатил? Не всем кто платит", - заявила Ирэна.

Напомним, что в Харькове Лобода в унизительной, как показалось многим, форме общалась с 16-летней девушкой, вышедшей на единичный протест против ее концерта возле фонтана с обезьянами.

Позже артистка извинилась за свое поведение.

"С одной стороны такое "переобувание" очень отвратительное. С другой, это очень хорошая тенденция - "переобувание" в целом. Они испугались, побежали, описывая ноги, хоть калично, но как-то начали говорить по-украински. Лучше поздно, чем никогда. И это классно, что весь русскоязычный сегмент закенселен", - добавила Карпа.

Можно ли верить в искренность "переобувшихся" артистов?

"Каждый решает для себя, как воспринимать таких звезд. Но тем артистам нужно долго извиняться и чуть ли не платить какую-то репарацию слушателям, а не реабилитировать себя, проехавшись по "дворцам" и фонтанам", - рассказала писательница.

Карпа добавляет, что не верит в искренность этого "переобувания".

"Оно ситуативное. И ты понимаешь, что "маленькие люди" уже ни там, ни здесь не нужны. У меня нет неприязни к Лободе. Это отдельный жанр кабарешный, он тоже должен быть. Я буду рада, если у нее будет такой же контент на украинском языке - это хорошо. Потому как говорил Винниченко, украинизация наступит тогда, когда на украинском заговорят проститутки и криминальные авторитеты. Поэтому украинский должен звучать на всех уровнях, язык должен жить. Жить хоть и в "Поющих трусах" - тогда это уже будут "Співочі майтки..." - прокомментировала Ирэна.