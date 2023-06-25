Неймовірна атмосфера: Лобода розповіла про свій концерт у Харкові

Співачка Світлана Лобода назвала "неймовірним" імпровізований концерт, який пройшов в саду Шевченка у Харкові.

Про це Лобода написала в Instagram .

"Ви такі різні і такі красиві! Дякую, що прийшли", - подякувала вона відвідувачам концерту.

Крім цього, вона звернулася до дівчини, яка прийшла на концерт з плакатом. За словами співачки, вона пишається цією дівчиною і поважає її право на власну думку.

"Теж добре знаю, що таке іти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу", - підкреслила Лобода у зверненні до дівчини.

Співачка також побажала їй ніколи не втрачати сили духу.

"Решті міста, дорослим та дітям, дякую за неймовірний, теплий концерт. Я скоро повернусь", - пообіцяла Лобода.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Світлана Лобода передала 100 тисяч гривень благодійному фонду "Клуб Добродіїв". Ці кошти спрямували на допомогу сім’ям херсонців, що постраждали від підриву ГЕС у Новій Каховці.