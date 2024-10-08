Пластичний хірург розповів про одну косметичну процедуру, яку він ніколи б не провів

Пластичний хірург попередив про популярну косметичну процедуру, яку б він ніколи не погодився виконати. Вона може призвести до інфекції.

Про яку процедуру йдеться та в чому небезпека, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Яка косметична процедура небезпечна?

Опитування показують, що приблизно кожна десята доросла людина у Великій Британії робила певну форму косметичної процедури. Повідомляється, що 93% пластичних операцій у 2022 році були зроблені жінкам.

Серед них понад 1000 людей обрали жирові пересадки, які зазвичай використовуються для збільшення певних частин тіла.

Бразильська підтяжка сідниць, або BBL, є особливо поширеним видом, який передбачає збір жиру з однієї ділянки та введення його в сідниці, вартість якого досягає 8000 фунтів стерлінгів.

Проте багато хто зараз звертається до дешевшого "рідкого BBL", який використовує ін’єкції наповнювача для досягнення подібних результатів всього за 200 фунтів стерлінгів.

Пластичний і реконструктивний хірург Еш Соні, за плечима якого понад 3000 операцій, рішуче відмовляється пропонувати рідкі BBL через небезпеку.

"Мені було б легко зробити цю процедуру, але я свідомо вирішив цього не робити. Треба бути дуже обережним щодо сідниць через складну анатомію цієї області", - сказав лікар.

У сідницях розташовані деякі великі кровоносні судини, і прокол однієї з них жиром або ін’єкцією наповнювача може призвести до жахливих наслідків.

"З кожною ін’єкцією ви за крок від реанімації", - додав лікар.

Ще в 2018 році Британська асоціація пластичних хірургів порадила лікарям припинити виконання BBL через тривожні показники смертності.

До 2022 року вони рекомендували пересадку жиру проводити лише поверхнево та під контролем ультразвуку, називаючи це поверхневим сідничним ліпофілінгом.