Пластический хирург рассказал об одной косметической процедуре, которую он никогда бы не провел

Пластический хирург предупредил о популярной косметической процедуре, которую он никогда не согласился бы выполнить. Она может привести к инфекции.

О какой процедуре идет речь и в чем опасность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какая косметическая процедура опасна?

Опросы показывают, что примерно каждый десятый взрослый человек в Великобритании делал определенную форму косметической процедуры. Сообщается, что 93% пластических операций в 2022 году были сделаны женщинам.

Среди них более 1000 человек выбрали жировые пересадки, обычно используемые для увеличения определенных частей тела.

Бразильская подтяжка ягодиц, или BBL, является особенно распространенным видом, предусматривающим сбор жира с одного участка и введение его в ягодицы, стоимость которого достигает 8000 фунтов стерлингов.

Однако многие сейчас обращаются к более дешевому "жидкому BBL", который использует инъекции наполнителя для достижения подобных результатов всего за 200 фунтов стерлингов.

Пластический и реконструктивный хирург Эш Сони, за плечами которого более 3000 операций, решительно отказывается предлагать редкие BBL из-за опасности.

"Мне было бы легко сделать эту процедуру, но я сознательно решил этого не делать. Надо быть очень осторожным по поводу ягодиц из-за сложной анатомии этой области", - сказал врач.

В ягодицах расположены некоторые крупные кровеносные сосуды, и прокол одного из них жиром или инъекцией наполнителя может привести к ужасающим последствиям.

"С каждой инъекцией вы в шаге от реанимации", - добавил врач.

Еще в 2018 году Британская ассоциация пластических хирургов посоветовала врачам прекратить выполнение BBL из-за тревожных показателей смертности.

До 2022 года они рекомендовали пересадку жира проводить только поверхностно и под контролем ультразвука, называя это поверхностным ягодичным липофилингом.