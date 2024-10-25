"Плануємо майбутнє". Раміна вперше показалася з коханим-військовим і розповіла про їхні стосунки

Журналістка висловила свою думку щодо рекламних постерів "Я люблю Третю штурмову", які викликали обурення у багатьох українців через надмірне романтизування війни.

Зі слів блогерки, у війні немає нічого привабливого, однак багато українців змушені жити та будувати своє життя в цих жахливих умовах. Зірка також розповіла про власний досвід стосунків із військовослужбовцем.

Рекламні постери "Я люблю Третю штурмову" (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я, як дівчина військовослужбовця, можу прокоментувати пасаж про сексуалізацію та романтизацію війни. Війна - це про втрату, холод, голод, не комфорт, але також про дружбу, любов та справжнє почуття", - пише Раміна.

Коли блогерка та її коханий зустрічаються в Донецькій, Харківській, Полтавській областях або в Києві, вони обговорюють плани на майбутнє, діляться думками й почуттями, а ще насолоджуються смачною їжею і дивляться серіали на Netflix.

"У нас немає розмежування між військовим та цивільним світлом. Ми живемо тут і зараз. Для мене вже рік немає більш комфортного та безпечного місця, ніж поруч з ним. І не важливо, це п’ятизірковий готель на Мальдівах чи зйомна квартира десь у Краматорську", - додала Есхакзай.

Раміна Есхакзай з коханим (фото: instagram.com/raminalalala)

Що відомо про новий роман Раміни

У квітні цього року Есхакзай зізналася, що її серце вже не вільне. Втім, нового коханого знаменитість показувати не квапиться й запевнила, що зробить це лише після закінчення війни, адже зараз це небезпечно для нього.

Зокрема, така відповідь породила безліч здогадок, що обранець Раміни - військовослужбовець. Згодом вона підтвердила це.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Зазначимо, що ще на початку минулого року Раміна розійшлася зі своїм нареченим, українським адвокатом Євгеном Проніним, після п'яти років стосунків. Причину пара не стала розкривати, лише зазначили, що вони закінчили роман "з повагою та підтримкою одне одного".

Згодом блогерка поділилася, що будувати нові стосунки у неї не вистачало часу через щільний робочий графік.