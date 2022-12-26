Планету накриє сильна магнітна буря: її відчують абсолютно всі!

У кінці 2022 року планету накриє потужна магнітна буря. Вона буде помітно слабшою за попередні зміни в магнітному полі, проте її вплив зможе відчути більшість людей.

Коли чекати на бурю та як від неї вберегтись - читайте нижче в Styler.

Магнітна буря в грудні 2022

За даними сайту Gismeteo, у кінці року буде одна магнітна буря. Протягом тижня будуть відбуватися невеликі збурення. Проте вже у вівторок 27 грудня магнітне поле похитнеться та утворить п'ятибальну бурю.

До завершення місяця ситуація стабілізується, а на початку січня ми знову можемо відчути певні зміни. Це буде пов'язано зі слабкою бурею 3 січня.

Скриншот Styler

Фахівці Meteoagent також прогнозують високий рівень збурень протягом 26-28 грудня, після чого магнітне поле Землі вирівняється.

Скриншот Styler

Як підтримати свій стан протягом магнітних бур

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати головний біль і мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання та підвищення або зниження тиску.

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.