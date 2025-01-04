План із 5 вправ, які трансформують ваше тіло всього за кілька хвилин на день без "тренажерки"

5 ефективних вправ, щоб швидко прийти у форму

Присідання

Це базова вправа і основа всіх основ. Вона опрацьовує м'язи ніг і сідниць. Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, опустіться, ніби збираєтеся сісти на стілець, тримаючи спину прямо, а коліна на одній лінії зі стопами, і поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10-15 повторень.

Віджимання

Віджимання чудово підходять для зміцнення грудей, плечей і трицепсів. Прийміть положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей, опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги, а потім віджимайтеся. Виконайте 3 підходи по 8-12 повторень. При необхідності ви можете виконувати вправу, стоячи колінами на підлозі.

Планки

Планка - це ізометрична вправа, яка зміцнює кор (середню частину тіла). Прийміть положення планки, поклавши передпліччя на підлогу, а тіло вирівняйте по прямій лінії від голови до ніг. Утримуйте це положення як можна довше. Спробуйте утримати положення 20-60 секунд. Виконайте 3 підходи.

Підняття п’яток

Ця вправа спрямована на роботу литкових м’язів. Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, відірвіть п’яти від підлоги, спираючись на підошви ніг, а потім повільно опустіть. Виконайте 3 підходи по 15-20 повторень.

Скручування

Дуже гарна вправ для зміцнення пресу. Ляжте на спину, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Підніміть тулуб до колін, скорочуючи живіт, а потім поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 15 повторень.