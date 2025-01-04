План из 5 упражнений, которые трансформируют ваше тело всего за несколько минут в день без "тренажерки"

5 эффективных упражнений, чтобы быстро прийти в форму

Приседания

Это базовое упражнение и основа всех основ. Оно прорабатывает мышцы ног и ягодиц. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, опуститесь, будто собираетесь сесть на стул, держа спину прямо, а колени на одной линии со стопами, и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Отжимания

Отжимания отлично подходят для укрепления груди, плеч и трицепсов. Примите положение планки, расставив руки чуть шире, чем на ширине плеч, опустите тело, пока грудь почти не коснется пола, а затем отжимайтесь. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений. При необходимости вы можете выполнять упражнение, стоя коленями на полу.

Планки

Планка - это изометрическое упражнение, которое укрепляет кор (среднюю часть тела). Примите положение планки, положив предплечья на пол, а тело выровняйте по прямой линии от головы до ног. Удерживайте это положение как можно дольше. Попробуйте удержать положение 20-60 секунд. Выполните 3 подхода.

Поднятиепяток

Это упражнение направлено на работу икроножных мышц. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, оторвите пятки от пола, опираясь на подошвы ног, а затем медленно опустите. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Скручивания

Очень хорошее упражнение для укрепления пресса. Лягте на спину, согните колени, а ступни поставьте на пол. Поднимите туловище к коленям, сокращая живот, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.