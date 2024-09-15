Як витягнути себе самотужки з болота безсилля та повернути контроль над життям

Відчуття безсилля може сильно ускладнювати життя будь-якій людині. Переважно у такий момент у вас складається враження, що ви не здатні вплинути на ситуацію, і всі ваші зусилля виявляються марними. А це сильно виснажує, як емоційно, так і морально.

Звідки береться цей стан безсилля, як з нього вибратися та повернути собі контроль над життям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис " Психологічна підтримка ".

Звідки береться стан безсилля

Нерозв'язані проблеми

Тривалий та марний пошук виходу може призвести до відчуття безвиході.

Несподівані втрати

Смерть близьких людей, втрата роботи чи житла, закінчення важливих стосунків - все це викликає глибокий дискомфорт.

Відсутність підтримки

У важкий для вас період немає нікого, хто міг би зрозуміти та підтримати. Ви почуваєтеся самотнім у своїх труднощах, а це посилює відчуття безсилля.

Перевтома

Вичерпаність ресурсів робить нас уразливими та безсилими.

Чи варто боротися з безсиллям

Дайте собі відпочинок. Коли йде все зовсім не так, як вам хочеться, виникає бажання зібратися до купи та продовжити боротьбу. Але ваш стан - це чіткий сигнал, щоб ви дали собі дозвіл на відпочинок і відновлення.

Прийміть свої почуття. Скажіть собі чесно: "Я не можу змінити цю ситуацію". Прийняття безсилля свідчить про вашу готовність рухатися далі, шукати нові можливості та змінювати те, що від вас залежить.

Як подолати відчуття безсилля

1. Зосередьтесь на моменті "тут і зараз"

Глибоке дихання допоможе вам заспокоїти нервову систему. Сфокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати в цей момент, наприклад, свою поставу чи рухи. Це допоможе вам відчути себе сильнішими та впевненішими.

2. Перегляньте свою перспективу

Відчуття безсилля часто зростає через нереалістичні очікування або завищене почуття контролю. Запитайте себе, чи дійсно ви не маєте ніякого впливу на ситуацію. Можливо, ви ще не використали всі свої можливості.

3. Зосередьтеся на тому, що ви можете змінити

Складіть список речей, які ви можете контролювати або змінити, навіть якщо вони здаються незначними. Наприклад, якщо ваша нинішня робота вас виснажує, почніть шукати нову. Або приєднайтеся до групи підтримки, щоб не почуватися самотнім. Зосередьтеся на цих кроках та почніть їх реалізовувати.

4. Попросіть про допомогу

Не бійтеся звертатися по підтримку до близьких або професіоналів. Поділіться переживаннями з тими, кому ви довіряєте. Спільне подолання труднощів може зміцнити ваші стосунки та надихнути на нові ідеї.

"Пам'ятайте, що відчуття безсилля - це тимчасовий стан. Крок за кроком ви зможете повернути собі контроль над своїм життям. Головне - не зациклюватися на проблемі, а шукайте ресурси для її вирішення", - радять психологи.