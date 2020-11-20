Плакал от боли: под Одессой учительница сказала вынести за территорию школы ребенка со сломанной ногой

В школе Одесской области произошел вопиющий случай. После уроков ученик играл в футбол и сломал ногу, но никто на это не обратил внимание. Ребенка оставили на холодном стадионе. Он лежал и плакал от боли. Инцидент произошел в Холодно-Балковской школе, после уроков. Дети решили поиграть в футбол, пока ждали автобус, который развозил их по домам.

Как сообщает издание "УСИ online", на 11-летнего Даню упал 10-классник и он остался лежать на земле.

"Мы играли в футбол, трава была скользкая. Я бежал, поскользнулся и упал. Мальчик, который бежал сзади меня, споткнулся и упал мне на ногу. Я услышал хруст, а потом нога стала сильно болеть, – рассказал пострадавший школьник.

Уже после отъезда, на половине пути, в автобусе заметили, что одного школьника не хватает. Когда автобус вернулся в школу, учительница, которая сопровождала детей, вместо того, чтобы оказать первую помощь и вызвать Дане скорую помощь, приказала старшеклассникам вынести ребенка за территорию школы. Скорую ребенку вызывали родители.

"Ей нужно было просто ребенка вынести за территорию школы, вот и все. Когда мы приехали, мы увидели такую картину – идет водитель, идет И. А., а старшие дети просто тянут ребенка подмышки. Вы понимаете, что этого никак нельзя было делать. На вопрос – "Что вы делаете?"– она ответила – "А что я должна сделать?" – рассказала мать пострадавшего Виктория Ящук.

По словам матери Дани, все это время он лежал и плакал на стадионе от боли.

Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, у него двойной перелом ноги со смещением. Реабилитация будет длиться два месяца. Преподавателя в школе временно отсранили от работы, но увольнять не планируют.

"Да, он лежал, сказал – я не могу встать, было уже немножко прохладно, она позвонила мне. Я сказала поднять ребенка, хотя бы на скамейку. Старшеклассники подняли ребенка, она держала его за ножку. Да, действительно, она должна была вызвать скорую и оказать первую помощь, но, видимо, она растерялась, – рассказала директор школы Надежда Ракицкая.

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