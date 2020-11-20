Плакав від болю: під Одесою вчителька сказала винести за територію школи дитину зі зламаною ногою

В школі Одеської області стався кричущий випадок. Після уроків учень грав у футбол і зламав ногу, але ніхто на це не звернув увагу. Дитину залишили на холодному стадіоні. Хлопчик лежав і плакав від болю. Інцидент стався в Холодно-Балківській школі, після уроків. Діти вирішили пограти у футбол, поки чекали автобус, який розвозив їх по домівках.

Як повідомляє видання "УСІ online", на 11-річного Даню упав 10-класник і він залишився лежати на землі.

"Ми грали у футбол, трава була слизька. Я біг, послизнувся і впав. Хлопчик, який біг ззаду мене, спіткнувся і впав мені на ногу. Я почув хрускіт, а потім нога стала сильно боліти, – розповів постраждалий школяр.

Вже після виїзду зі школи, на половині шляху, в автобусі помітили, що одного школяра не вистачає. Коли автобус повернувся в школу, вчителька, яка супроводжувала дітей, замість того, щоб надати першу допомогу і викликати Дані швидку допомогу, наказала старшокласникам винести дитину за територію школи. Швидку дитині викликали батьки.

"Їй потрібно було просто дитину винести за територію школи, от і все. Коли ми приїхали, ми побачили таку картину – йде водій, йде І. А., а старші діти просто тягнуть дитину. Ви розумієте, що цього ніяк не можна було робити. На питання – "Що ви робите?"– вона відповіла – "А що я повинна зробити?" – розповіла мати потерпілого Ящук Вікторія.

За словами матері Данила, весь цей час він лежав і плакав на стадіоні від болю.

Зараз дитина госпіталізована в лікарню, у нього подвійний перелом ноги зі зміщенням. Реабілітація триватиме два місяці. Викладача в школі тимчасово відсторонили від роботи, але звільняти не планують.

"Так, він лежав, сказав – я не можу встати, було вже трошки прохолодно, вона зателефонувала мені. Я сказала підняти дитину, хоча б на лавку. Старшокласники підняли дитину, вона тримала його за ніжку. Так, дійсно, вона повинна була викликати швидку і надати першу допомогу, але, мабуть, вона розгубилася, – розповіла директор школи Надія Ракицька.

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