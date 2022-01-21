Плачущие дети и люди, как селедки в банке: Алла Мазур рассказала, как людей "маринуют" в очередях "Борисполя"

По ее словам, она прилетела в Украину 19 января и на паспортном контроле ее ждал сущий ад. Она возмутилась, почему нельзя во время прибытия нескольких рейсов увеличить количество сотрудников Погранслужбы.

"И снова аэропорт "Борисполь". И снова огромная толпа на паспортном контроле. И снова невероятно злит мысль: ну почему? Почему в большинстве европейских столиц, как только собирается куча пассажиров из нескольких рейсов – тут же выводят дополнительных пограничников и открываются еще несколько окошек? Ребята в униформах стоят специально, чтобы направлять всех в свободные окна, очередь на глазах становится меньше – и ты чувствуешь себя цивилизованным человеком в цивилизованной стране", - поделилась эмоциями Алла.

Алла Мазур пожаловалась на сервис в "Борисполе" (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Мазур, наблюдая за ситуацией, подошла к окошку и попросила увеличить количество сотрудников - но реакция была нулевая.

"Уставшие пассажиры, как селедки в банке. Дети томятся и плачут. Родители пытаются их развлечь. Ни о какой дистанции на пороге очередного всплеска пандемии и речи не идет! Но мои земляки цивилизованно молчат и двигаются вперед: со скоростью черепахи. Из длиннющего ряда паспортных кабинок – работает только три! Подошла к работнице аэропорта, которая за всем этим следит. Попросила передать пограничникам: может быть, не знают, что у них на контроле завал. Реакции – ноль", - рассказала ведущая.

Алла Мазур считает, что такие очереди - это издевательство над людьми и это надо решать.

"По большому счету, такое регулярное "маринование пассажиров" это - во-первых – преступление перед людьми: потому что нарушаются все эпидемические правила, и пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Во-вторых – очень плохая презентация страны. Фактически – антиреклама. А главное – унижение и пренебрежение к своим согражданам", - резюмировала ведущая.