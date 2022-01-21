Діти, що плачуть, і люди, як оселедці в банку: Алла Мазур розповіла, як людей "маринують" в чергах "Борисполя"

За її словами, вона прилетіла в Україну 19 січня і на паспортному контролі її чекало справжнє пекло. Вона обурилася, чому не можна під час прибуття кількох рейсів збільшити кількість співробітників прикордонної служби.

"І знову аеропорт "Бориспіль". І знову величезний натовп на паспортному контролі. І знову неймовірно злить думка: ну чому? Чому в більшості європейських столиць, як тільки збирається купа пасажирів з декількох рейсів - тут же виводять додаткових прикордонників і відкриваються ще кілька віконець? Хлопці в уніформах стоять спеціально, щоб направляти всіх у вільні вікна, черга на очах стає менше - і ти відчуваєш себе цивілізованою людиною в цивілізованій країні", - поділилася емоціями Алла.

Алла Мазур поскаржилася на сервіс у "Борисполі" (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Мазур, спостерігаючи за ситуацією, підійшла до віконця і попросила збільшити кількість співробітників - але реакція була нульова.

"Втомлені пасажири, як оселедці в банку. Діти нудяться і плачуть. Батьки намагаються їх розважити. Ні про яку дистанцію на порозі чергового сплеску пандемії і мови не йде! Але мої земляки цивілізовано мовчать і рухаються вперед: зі швидкістю черепахи. З довжелезного ряду паспортних кабінок - працює тільки три! Підійшла до працівниці аеропорту, яка за всім цим стежить. Попросила передати прикордонникам: можливо, не знають, що у них на контролі завал. Реакції - нуль", - розповіла ведуча.

Алла Мазур вважає, що такі черги - це знущання з людей і це треба вирішувати.

"За великим рахунком, таке регулярне" маринування пасажирів " це - по-перше – злочин перед людьми: тому що порушуються всі епідемічні правила, і пасажирів просто провокують на близький контакт. По-друге - дуже погана презентація країни. Фактично - антиреклама. А головне - приниження і зневага до своїх співгромадян", - резюмувала ведуча.