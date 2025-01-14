Пийте цей напій після обіду, щоб уникнути запалення і знизити холестерин в організмі

Користь кефіру для організму

Покращує травлення

Кефір - це ферментований пробіотичний молочний напій, схожий на йогурт, який містить живі бактерії, які допомагають вашому мікробіому. Є безлактозні версії.

Кефір не можна пити за умови наявності дисбактеріозу, захворювання печінки і алергічних захворювань. Також не варто вживати кефір людям з підвищеною кислотністю шлунку й дванадцятипалої кишки.

Не рекомендовано вживати кефір маленьким дітям до 6 років, бо він може подразнювати слизову оболонку.