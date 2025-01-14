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Пийте цей напій після обіду, щоб уникнути запалення і знизити холестерин в організмі

Чим корисний кефір для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кефір є доступним протизапальним напоєм, який корисний для шлунку і покращує сон. Вживання напою після обіду має багато переваг для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Користь кефіру для організму

Покращує травлення

Кефір - це ферментований пробіотичний молочний напій, схожий на йогурт, який містить живі бактерії, які допомагають вашому мікробіому. Є безлактозні версії.

Кефір не можна пити за умови наявності дисбактеріозу, захворювання печінки і алергічних захворювань. Також не варто вживати кефір людям з підвищеною кислотністю шлунку й дванадцятипалої кишки.

Не рекомендовано вживати кефір маленьким дітям до 6 років, бо він може подразнювати слизову оболонку.

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