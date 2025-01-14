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Пейте этот напиток после обеда, чтобы избежать воспаления и снизить холестерин в организме

Чем полезен кефир для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кефир является доступным противовоспалительным напитком, который полезен для желудка и улучшает сон. Употребление напитка после обеда имеет много преимуществ для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Польза кефира для организма

Улучшает пищеварение

Кефир - это ферментированный пробиотический молочный напиток, похожий на йогурт, который содержит живые бактерии, которые помогают вашему микробиому. Есть безлактозные версии.

Кефир нельзя пить при условии наличия дисбактериоза, заболевания печени и аллергических заболеваний. Также не стоит употреблять кефир людям с повышенной кислотностью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется употреблять кефир маленьким детям до 6 лет, так как он может раздражать слизистую оболочку.

 

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