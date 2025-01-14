Пейте этот напиток после обеда, чтобы избежать воспаления и снизить холестерин в организме

Польза кефира для организма

Улучшает пищеварение

Кефир - это ферментированный пробиотический молочный напиток, похожий на йогурт, который содержит живые бактерии, которые помогают вашему микробиому. Есть безлактозные версии.

Кефир нельзя пить при условии наличия дисбактериоза, заболевания печени и аллергических заболеваний. Также не стоит употреблять кефир людям с повышенной кислотностью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется употреблять кефир маленьким детям до 6 лет, так как он может раздражать слизистую оболочку.