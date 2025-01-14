Пейте этот напиток после обеда, чтобы избежать воспаления и снизить холестерин в организме

Кефир является доступным противовоспалительным напитком, который полезен для желудка и улучшает сон. Употребление напитка после обеда имеет много преимуществ для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Улучшает пищеварение
Кефир - это ферментированный пробиотический молочный напиток, похожий на йогурт, который содержит живые бактерии, которые помогают вашему микробиому. Есть безлактозные версии.
Кефир нельзя пить при условии наличия дисбактериоза, заболевания печени и аллергических заболеваний. Также не стоит употреблять кефир людям с повышенной кислотностью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Не рекомендуется употреблять кефир маленьким детям до 6 лет, так как он может раздражать слизистую оболочку.
Ранее мы сообщали, какой кефир лучше никогда не покупать.
Также мы писали о диете, которая полезна для мозга и защищает от рака.