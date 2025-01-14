Пийте цей напій після обіду, щоб уникнути запалення і знизити холестерин в організмі

Кефір є доступним протизапальним напоєм, який корисний для шлунку і покращує сон. Вживання напою після обіду має багато переваг для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Користь кефіру для організму

Покращує травлення

Кефір - це ферментований пробіотичний молочний напій, схожий на йогурт, який містить живі бактерії, які допомагають вашому мікробіому. Є безлактозні версії.

Письменниці Ані Моралес порекомендували випити кефір після обіду, щоб полегшити травлення перед сном. Вона сказала, що це виявилося однією з "найкращих рекомендацій".

Кефір можна спробувати приготувати самостійно вдома, і його можна використовувати як частину сніданку, десерту чи соусу.

Кефір також є джерелом клітковини, він може допомогти при закрепах і допомагає покращити імунну систему в боротьбі з вірусами та шкідливими бактеріями. Продукт також пов'язаний зі зниженням рівня холестерину.

Допомагає схуднути

Інші переваги включають те, що він сприяє зміцненню кісткової тканини та може допомогти схуднути. Однак ті, хто підраховує свої калорії, можуть виявити, що кефір має відносно високу калорійність, приблизно 168 калорій на кожну порцію об’ємом 240 мл.

Дослідження виявило, що кефір має "значну протипухлинну активність" для боротьби з кількома типами ракових клітин.

Доктор Тім Спектор назвав кефір "пробіотиком", заохочуючи людей вживати його як частину свого сніданку. Також він пояснив, що регулярне споживання ферментованих продуктів, таких як кефір, асоціюється зі сприятливим впливом на кишковий мікробіом, збільшуючи відносну кількість "хороших" бактерій.

Інші ферментовані продукти, які ви можете спробувати, включають квашену капусту, кімчі, чайний гриб та хліб на заквасці. Деякі види сиру також ферментовані, наприклад, брі.

Кому не можна пити кефір

Кефір не можна пити за умови наявності дисбактеріозу, захворювання печінки і алергічних захворювань. Також не варто вживати кефір людям з підвищеною кислотністю шлунку й дванадцятипалої кишки.

Не рекомендовано вживати кефір маленьким дітям до 6 років, бо він може подразнювати слизову оболонку.