Пейте этот напиток после обеда, чтобы избежать воспаления и снизить холестерин в организме

Кефир является доступным противовоспалительным напитком, который полезен для желудка и улучшает сон. Употребление напитка после обеда имеет много преимуществ для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Польза кефира для организма

Улучшает пищеварение

Кефир - это ферментированный пробиотический молочный напиток, похожий на йогурт, который содержит живые бактерии, которые помогают вашему микробиому. Есть безлактозные версии.

Писательнице Ани Моралес порекомендовали выпить кефир после обеда, чтобы облегчить пищеварение перед сном. Она сказала, что это оказалось одной из "лучших рекомендаций".

Кефир можно попробовать приготовить самостоятельно дома, и его можно использовать как часть завтрака, десерта или соуса.

Кефир также является источником клетчатки, он может помочь при запорах и помогает улучшить иммунную систему в борьбе с вирусами и вредными бактериями. Продукт также связан со снижением уровня холестерина.

Помогает похудеть

Другие преимущества включают то, что он способствует укреплению костной ткани и может помочь похудеть. Однако те, кто подсчитывает свои калории, могут обнаружить, что кефир имеет относительно высокую калорийность, примерно 168 калорий на каждую порцию объемом 240 мл.

Исследование показало, что кефир обладает "значительной противоопухолевой активностью" для борьбы с несколькими типами раковых клеток.

Доктор Тим Спектор назвал кефир "пробиотиком", поощряя людей употреблять его как часть своего завтрака. Также он объяснил, что регулярное потребление ферментированных продуктов, таких как кефир, ассоциируется с благоприятным воздействием на кишечный микробиом, увеличивая относительное количество "хороших" бактерий.

Другие ферментированные продукты, которые вы можете попробовать, включают квашеную капусту, кимчи, чайный гриб и хлеб на закваске. Некоторые виды сыра также ферментированы, например, бри.

Кому нельзя пить кефир

Кефир нельзя пить при условии наличия дисбактериоза, заболевания печени и аллергических заболеваний. Также не стоит употреблять кефир людям с повышенной кислотностью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не рекомендуется употреблять кефир маленьким детям до 6 лет, так как он может раздражать слизистую оболочку.