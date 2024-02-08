Півтора року не могли поставити діагноз: у Львові у бронхах хлопчика знайшли хвойну гілочку

У якому стані була дитина

Сім'я з села Брюховичи Львівської області. Влітку 2022-го року у хлопчика почала боліти спина і піднялася температура.

Тоді місцева лікарка скерувала дитину до однієї із лікарень Львова. Там зробили обстеження та поставили діагноз - правостороння пневмонія.

Дитині призначили лікування антибіотиками та виписали додому. Однак, за певний час симптоми повторилися. До того ж хлопчик навіть кашляв кров'ю.

"Каретою швидкої допомоги Любомира забрали до одного із львівських шпиталів. Лікарі знову поставили діагноз - правостороння пневмонія. За кілька місяців усе повторилося з ідентичними симптомами", - кажуть медики.

Мама хлопчика "почала бити на сполох", адже захворювання постійно рецидивувало. Ще більше жінку лякала постійна кровотеча під час кашлю у дитини.

"Що я тільки не думала. Після крайньої виписки із лікарні нам сказали, що це туберкульозна пневмонія. Ми здавали усі можливі аналізи, робили усі обстеження. Обходили усіх лікарів міста, по суті, аби встановити вірний діагноз, ніхто не міг встановити причину. Дехто казав, що це може проблема із судинами. Ми ходили, навіть, до гематолога", - розповіла мама хлопчика Марія

Хлопчик Любомир з мамою (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Як лікарі виявили проблему

Після цього мама привела хлопчика у лікарню "Охматдит".

Лікарі вирішили зробити Любомиру бронхоскопію під час якої виявили, що у дитини у бронхах стороннє тіло - маленька хвойна гілочка, яка і була причиною всіх симптомів.

Лікарі гілочку успішно забрали та 8-річного Любомира виписали додому.

У Львові у бронхах хлопчика знайшли хвойну гілочку (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)