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Застрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпильку

Одеська область, Середа 07 лютого 2024 12:58
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Застрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпильку У Львові врятували підлітка, який випадково вдихнув шпильку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Білгород-Дністровський Одеської області стався шокуючий клінічний випадок. Медики провели ювелірну операцію, щоб врятувати підлітка, який випадково вдихнув гостру металеву шпильку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні".

Деталі випадку

Клінічний випадок трапився 2 лютого. Підліток був доставлений до приймального відділення міської лікарні з одного з селищ району зі стороннім тілом в трахеї.

Завдяки високій кваліфікації чергового хірурга та анестезіологічної бригади, ендоскопічним методом було видалено стороннє тіло - голка довжиною 4 см.

Підлітку під наркозом провели бронхоскопію та дістали шпильку, яка гострим кінцем встромилася у слизову та нікуди не рухалася.

Гострий предмет міг викликати перфорацію - пробити легені або через стінку бронха потрапити і в серце. Наслідки могли бути трагічними.

Зараз пацієнт почуває себе задовільно та перебуває під наглядом медичного персоналу в хірургічному відділенні. Він також отримує антибіотикотерапію, адже сама шпилька не була стерильним предметом.

"Ця ювелірна робота була проведена в міській лікарні завдяки сучасному ендоскопічному обладнанню, яке використовується в міській лікарні, раніше ж такі випадки лікувались в обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

Застрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпилькуЗастрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпилькуЗастрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпилькуЗастрягла прямо у трахеї: в Одеській області підліток випадково вдихнув шпилькуУ Львові врятували підлітка, який випадково вдихнув шпильку (фото: facebook.com/KNPBDMBL)

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