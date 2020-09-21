ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Я за пивом: в Днепре водитель остановил троллейбус и пошел в магазин (видео)

Днепр, Понедельник 21 сентября 2020 14:39
Я за пивом: в Днепре водитель остановил троллейбус и пошел в магазин (видео)
В Днепре водитель остановил троллейбус и пошел за пивом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Водитель остановил транспорт посреди маршрута, чтобы купить бутылочку пенного

В Днепре водитель маршрутного троллейбуса №8 остановил транспортное средство и пошел в магазин за пивом. Неожиданные действия водителя разозлили одного из пассажиров троллейбуса, и он решил заснять странное поведение любителя пива. Инцидент произошел утром в воскресенье, 20 сентября. Видеозапись инцидента опубликовали в Департаменте транспорта ДМР.

Как сообщается, водитель внезапно остановил троллейбус неподалеку от перекрестка улиц Титови и Героев Сталинграда и вышел в магазин за пивом. На видео заметно, что водитель не отрицает свои действия и не видит в этом ничего плохого. В ответ на замечание пассажира начал грубить.

По словам специалиста городского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Ивана Васючкова, водитель принес извинения за некорректное поведение. Его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Слова Ивана Васючкова подтвердил и сам пассажир, у которого возник конфликт с водителем из-за сделанного замечания. Он попросил руководство троллейбусного депо №2 не наказывать водителя рублем, а ограничиться выговором, поскольку он осознал свою вину.

В Днепре водитель остановил троллейбус и пошел за пивом

Напомним, что ранее ученые рассказали, что пиво может стать настоящим лекарством.

Также мы писали, что в Кривом Роге горе-мать поила младенца алкоголем посреди улицы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ФК Днепрпивотроллейбус
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь