Я за пивом: в Днепре водитель остановил троллейбус и пошел в магазин (видео)

В Днепре водитель остановил троллейбус и пошел за пивом (коллаж: РБК-Украина)

Водитель остановил транспорт посреди маршрута, чтобы купить бутылочку пенного

В Днепре водитель маршрутного троллейбуса №8 остановил транспортное средство и пошел в магазин за пивом. Неожиданные действия водителя разозлили одного из пассажиров троллейбуса, и он решил заснять странное поведение любителя пива. Инцидент произошел утром в воскресенье, 20 сентября. Видеозапись инцидента опубликовали в Департаменте транспорта ДМР.

Как сообщается, водитель внезапно остановил троллейбус неподалеку от перекрестка улиц Титови и Героев Сталинграда и вышел в магазин за пивом. На видео заметно, что водитель не отрицает свои действия и не видит в этом ничего плохого. В ответ на замечание пассажира начал грубить.

По словам специалиста городского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Ивана Васючкова, водитель принес извинения за некорректное поведение. Его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Слова Ивана Васючкова подтвердил и сам пассажир, у которого возник конфликт с водителем из-за сделанного замечания. Он попросил руководство троллейбусного депо №2 не наказывать водителя рублем, а ограничиться выговором, поскольку он осознал свою вину.

В Днепре водитель остановил троллейбус и пошел за пивом

Напомним, что ранее ученые рассказали, что пиво может стать настоящим лекарством.

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