Пиво может укреплять иммунитет: медики назвали безопасную дозу

Чем пиво полезно

Ученые назвали пиво самым широко употребляемым во всем мире ферментированным напитком, который обладает высокой пищевой и биологической ценностью. В алкогольном и безалкогольном пиве содержатся питательные вещества: витамины, минералы, углеводы, антиоксиданты.

Некоторые соединения этих веществ обладают окислительно-восстановительными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. В частности, шишки, которые используют для хмеля, содержат эфирные масла, горькие кислоты и флавоноиды, которые способны модулировать иммунный ответ организма. А это, по мнению медиков, делает пиво привлекательным напитком для улучшения здоровья человека.

Кроме укрепления иммунитета, пиво может снижать стресс, оказывать положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Сколько пива можно выпить для укрепления иммунитета

Крепость пива минимальная, поэтому этот напиток считается малокалорийным. По мнению ученых, пиво менее опасно, чем вино или джин. Энергетическая ценность вина в 2-3 раза выше пива. Однако злоупотреблять пивом не стоит, так как пивной алкоголизм появляется очень быстро, а при злоупотреблении этого напитка можно набрать лишний вес.

Самая оптимальная доза пива – 660 мл в день. Однако медики не рекомендуют употреблять этот напиток ежедневно, для поддержания здоровья стоит пить пиво не чаще 1-2 раз в неделю.