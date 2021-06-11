Пиво може зміцнювати імунітет: медики назвали безпечну дозу

Чим пиво корисно

Вчені назвали пиво найбільш широко вживаним у всьому світі ферментованим напоєм, який володіє високою харчовою і біологічною цінністю. В алкогольному і безалкогольному пиві містяться поживні речовини: вітаміни, мінерали, вуглеводи, антиоксиданти.

Деякі сполуки цих речовин мають окислювально-відновними, протизапальними та антиканцерогенними властивостями. Зокрема, шишки, які використовують для хмелю, містять ефірну олію, гіркі кислоти та флавоноїди, які здатні модулювати імунну відповідь організму. А це, на думку медиків, робить пиво привабливим напоєм для поліпшення здоров'я людини.

Крім зміцнення імунітету, пиво може знижувати стрес, надавати позитивний ефект на серцево-судинну систему.

Скільки пива можна випити для зміцнення імунітету

Міцність пива мінімальна, тому цей напій вважається малокалорійним. На думку вчених, пиво менш небезпечно, ніж вино або джин. Енергетична цінність вина у 2-3 рази вище пива. Однак зловживати пивом не варто, оскільки пивний алкоголізм з'являється дуже швидко, а при зловживанні цим напоєм можна набрати зайву вагу.

Найоптимальніша доза пива - 660 мл в день. Однак медики не рекомендують вживати цей напій щодня, для підтримки здоров'я варто пити пиво не частіше 1-2 разів на тиждень.