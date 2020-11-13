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Пиво может противостоять раку: ученые раскрыли ряд полезных свойств напитка

Пятница 13 ноября 2020 17:22
Пиво может противостоять раку: ученые раскрыли ряд полезных свойств напитка
Названа польза пива (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Пиво может приносить пользу, но важно знать меру

Ученые нашли в пиве вещество, которое способно бороться с канцерогенами. Последние, как известно, приводят к развитию раковых опухолей.

Кроме того, пиво может выводить из организма алюминий. При отравлении этим металлом, пиво даже назначают, как дополнительное "лекарство". Такое, к примеру, случается с людьми, которые работают в металлургии. Об этом пишет golos.ua.

Медики говорят, что в умеренных количествах пиво также снижает риск образования камней в почках. Кроме того, содержание железа, фосфора, магния, калия, меди и цинка в пиве идентично апельсиновому соку.

По словам медиков, в умеренных количествах пиво снижает риск образования камней в почках. Но важно знать меру. Ведь злоупотребляя напитком вы попросту будете вымывать из организма полезные микроэлементы.

Чрезмерно употребляя пиво можно получить слабоумие, ожирение, язву, цирроз печени, гастрит и многие другие "подарки".

Нормой считается употребление в день не более 200 мл пива.

Отметим, что ранее специалисты из Берлинского университета рассказали, что ячмень, из которого варят пиво, способен существенно снизить развитие остеопороза у человека.

Но диетологи говорят, что пиво несет скрытый вред. Ведь, во-первых, как правило, напиток употребляется в больших количествах, а, во-вторых, под него обычно идет жирная и соленая закуска.

Ранее врачи также объяснили, почему нельзя смешивать пиво и антибиотики. И какие антибактериальные препараты особенно опасны для такого "коктейля".

Кроме того, медики рассказали, чем может быть чревата "рюмочка" за ужином.

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