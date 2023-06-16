Пиво потрапить під заборону. В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю

В Україні можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоквартирних будинків, на станціях та вагонах метро.
Відповідну пропозицію щодо змін подали до законопроєкту №6164.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який розширює перелік місць, де заборонено вживати пиво (крім безалкогольного) та інші алкогольні та слабоалкогольні напої. У разі ухвалення законопроєкту у другому читанні, спиртне не можна буде вживати:
У документі також передбачена заборона паління на станціях метрополітену.
Зміни до законопроєкту також передбачають підвищення розміру штрафів за порушення правил користування громадським транспортом та запровадження стягнень за незаконне проникнення у тунель метро.
Згідно з чинним законодавством, в України заборонено розпивати алкогольні напої в наступних місцях:
Восени 2022 року ВР збільшила штраф до 340 грн за розпивання спиртного та появу у нетверезому стані у громадських місцях.
За повторне правопорушення протягом року передбачено штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Раніше ми розповідали про те, чому не можна пити алкоголь у спеку.
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