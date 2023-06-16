Пиво попадет под запрет. В Украине готовят важные изменения по поводу алкоголя

Какие изменения ждут украинцев

Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень мест, где запрещено употреблять пиво (кроме безалкогольного) и другие алкогольные и слабоалкогольные напитки. В случае принятия законопроекта во втором чтении спиртное нельзя будет употреблять:

в вагонах и на станциях метрополитена

в подъездах жилых домов

В документе также предусмотрен запрет на курение на станциях метрополитена.

Изменения в законопроект также предусматривают повышение размера штрафов за нарушение правил пользования общественным транспортом и введение взысканий за незаконное проникновение в тоннель метро.

Где сейчас нельзя пить алкоголь

Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:

в учреждениях здравоохранения

в учебных заведениях

в общественном транспорте, в том числе в транспорте международных линий

на транспортных остановках

в подземных переходах

в заведениях культуры

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре)

на спортивных площадках

на детских площадках

в лифтах и таксофонах

в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях

в местах проведения спортивных соревнований с участием детей

в парках, скверах

на улице

Какое наказание за нарушение правил

Осенью 2022 года ВР увеличила штраф до 340 грн за распитие спиртного и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах.

За повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.