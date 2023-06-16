Пиво попадет под запрет. В Украине готовят важные изменения по поводу алкоголя

В Украине могут запретить пить пиво и другой алкоголь в подъездах многоквартирных домов, на станциях и вагонах метро.
Соответствующее предложение об изменениях было подано к законопроекту №6164.
Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень мест, где запрещено употреблять пиво (кроме безалкогольного) и другие алкогольные и слабоалкогольные напитки. В случае принятия законопроекта во втором чтении спиртное нельзя будет употреблять:
В документе также предусмотрен запрет на курение на станциях метрополитена.
Изменения в законопроект также предусматривают повышение размера штрафов за нарушение правил пользования общественным транспортом и введение взысканий за незаконное проникновение в тоннель метро.
Согласно действующему законодательству, в Украине запрещено распивать алкогольные напитки в следующих местах:
Осенью 2022 года ВР увеличила штраф до 340 грн за распитие спиртного и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах.
За повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.
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