Південний полюс Сонця вперше потрапив знімки учених: що вони побачили (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт NBC News .

Ці зображення показують складний і безладний візерунок магнітної активності в раніше незвіданому районі нашої найближчої зірки і відкривають нові горизонти в розумінні її поведінки і магнітного поля.

Чому важливо вивчати Сонце

"Сонце - наша найближча зірка, джерело життя і потенційний руйнівник сучасних космічних і наземних енергосистем. Тому вкрай важливо зрозуміти, як воно працює, і навчитися передбачати його поведінку", - наголосила Керол Манделл, директорка наукового напряму ESA. За її словами, унікальні знімки з Solar Orbiter відкривають нову еру в сонячній науці.

Уже зараз ці зображення стали справжньою знахідкою для геліофізиків: на них видно бурхливу магнітну активність південного полюса Сонця в період підготовки до максимального піку сонячного циклу. Сонячний цикл триває близько 11 років - за фазою відносного затишшя слідує активний період з потужними спалахами і штормами. Під час піку активності (сонячного максимуму) відбувається інверсія магнітних полюсів: південний полюс Сонця стає північним.

Причини такого феномена і точний час його настання поки залишаються загадкою. Але завдяки Solar Orbiter вчені вже виявили, що на південному полюсі одночасно співіснують магнітні поля обох полярностей. Таке поєднання буде короткочасним і скоро зміниться домінуванням одного полюса після інверсії.

"Як саме відбувається цей процес - поки що не до кінця зрозуміло", - зазначив учений з інституту Макса Планка Самі Соланкі, керівник команди інструменту PHI, який займається картографуванням магнітного поля Сонця.

Перші у світі знімки південного полюса Сонця, зроблені апаратом Solar Orbiter (фото: European Space Agency)

Нові горизонти спостережень

До цього всі великі знімки Сонця робили з рівня близько сонячного екватора - через орбіти космічних апаратів і обсерваторій, які йдуть по площині, близькій до орбіти Землі. Але Solar Orbiter за допомогою зближення з Венерою змінив свою орбіту, щоб отримати можливість спостерігати більш високі широти Сонця.

Нові знімки було зроблено наприкінці березня, коли апарат перебував приблизно на 15-17 градусах нижче за сонячний екватор - достатньо, щоб побачити південний полюс зірки безпосередньо.

"Ми не знали, чого очікувати від перших спостережень, адже полюси Сонця - це справжня terra incognita (незвідана земля)", - поділився Соланкі.

Запущений у лютому 2020 року Solar Orbiter - спільний проект ESA і NASA. Найближчими роками орбіта апарата нахилятиметься ще сильніше, відкриваючи все нові й нові ділянки південного полюса Сонця.

"Ці дані назавжди змінять наше розуміння магнітного поля, сонячного вітру й активності Сонця", - зазначив Даніель Мюллер, науковий керівник проекту Solar Orbiter в ESA.