Південна Корея заборонила виробництво собачого м'яса: що відомо

Південна Корея ухвалила рішення про припинення споживання та виготовлення собачого м'яса. Таке рішення є історичним, оскільки традиція була багатовіковою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне видання Sky News .

Чому ухвалили заборону

Коли до влади прийшов президент Юн Сук Йоля, підтримка до заборони серед населення зросла. Річ у тім, що сам Юн Сук взяв з притулку шість собак і вісім котів.

І хоча вживання в їжу собачого м'яса є багатовіковою практикою в Південній Кореї, сьогодні попит на це впав. Опитування показали, що споживати собаче м'ясо продовжують переважно літні люди.

Раніше це вважали способом покращення витривалості під час вологого літа в країні.

Як діятиме новий закон

З 2027 року в Південній Кореї буде повністю заборонено розводити, забивати та продавати собак і собачого м'яса. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу в розмірі до 30 мільйонів вон (868 642 гривень).

А з моменту ухвалення рішення буде заборонено створення нових собачих ферм, боєнь, кулінарних і переробних підприємств.

Однак наразі в Парламенті не передбачили штрафи за вживання собачого м'яса.

Водночас підприємці заявили, що планують подавати апеляцію та виходити на протести. Активісти розповідають, що собак вбивають електричним струмом чи вішають, хоча представники індустрії стверджують, що забій став гуманнішим.

Наскільки розвинена "собача" індустрія

Оцінки щодо кількості собак, яких розводять на м'ясо, відрізняються.

Міністерство сільського господарства Південної Кореї підрахувало, що у 2022 році близько 1 100 ферм розводили 570 000 собак. Ці ферми обслуговували приблизно 1 600 ресторанів.

Корейська асоціація, яка виступає проти заборони, заявила, що заборона вплине на 3 500 ферм, які вирощують 1,5 мільйона собак, а також на 3 000 ресторанів.

Проте уряд це передбачив. Разом із забороною введуть трирічний пільговий період і підтримку бізнесу у відході від торгівлі.

Раніше Південна Корея вже намагалася відмовитися від виробництва собачого м'яса. Проте тоді саме через протести та занепокоєння щодо засобів до існування фермерів і власників ресторанів кампанія провалилася.

Однак станом на сьогодні історичні зміни в Південній Кореї вже почали свій рух.