Пиццерия в Ровно попала в эротический скандал: ого, какой большой

Пиццерия из Ровно разместила эротическую рекламу, которая вызвала шквал недоумения украинцев. Кадры из видео напоминают съемки порнофильма, в котором участвуют девушка-блондинка в розовом и пятеро темнокожих парней.

Мужчины одеты в нижнее белье и каждый из них предлагает девушке по куску разных видов пиццы. Но девушка не может определиться, поэтому выбирает все сразу.

Конец ролика выглядит крайне интересно. Девушка поочередно пробует каждый кусок пиццы, а тот, что на черном тесте нравится блондинке больше всего.

"Ого, какой большой", - замечает девушка.

"Даже оргазмы бывают ручной работы. Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер, и вкус который точно доведет тебя до гастрономического оргазма", - подписана подводка к видеоролику, снятый пиццерией Эль-Пасо.

В Ровно пиццерия оскандалилась из-за рекламы (видео: facebook.com/babaandkit)

Пользователи сети шокированы подобной идеей и воплощением, но многие хвалят создателей за креативность:

"Принципово би не купила в них піцу! Гидота...

Пару раз на день цю блювотину вмикати й можна на дієти не сідати... Відрізає апетит повністю

Креативно! Резонанс, шум, даже рекламировать не надо. Авторы, браво!

Тіки хотів питати чи є продовження де вона наминає ці піцци... але в кінці все ж показали".

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