Піцерія в Рівному потрапила в еротичний скандал: ого, який великий

У Рівному піцерія оскандалилася через еротичну рекламу з чорношкірими акторами
Піцерія з Рівного розмістила еротичну рекламу, яка викликала шквал здивування українців. Кадри з відео нагадують зйомки порнофільму, в якому беруть участь дівчина-блондинка в рожевому і п'ятеро темношкірих хлопців.
Чоловіки одягнені в нижню білизну і кожен з них пропонує дівчині по шматку різних видів піци. Але дівчина не може визначитися, тому вибирає все відразу.
Кінець ролика виглядає вкрай цікаво. Дівчина почергово пробує кожен шматок піци, а той, що на чорному тесті подобається блондинці найбільше.
"Ого, який великий", - зауважує дівчина.
"Навіть оргазми бувають ручної роботи. Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, і смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму", - підписана підводка до відеоролика, знятого піцерією Ель-Пасо.
В Рівному піцерія оскандалилася через рекламу (відео: facebook.com/babaandkit)
Користувачі мережі шоковані подібною ідеєю і втіленням, але багато хвалить творців за креативність:
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Також повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, через що зав'язалася бійка.