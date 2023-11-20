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Пить или не стоит: украинцам рассказали, можно ли до и после вакцинации употреблять алкоголь

Понедельник 20 ноября 2023 10:18
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Пить или не стоит: украинцам рассказали, можно ли до и после вакцинации употреблять алкоголь Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многих интересует, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации. Это можно делать в умеренных количествах. Однако важно знать о некотором нюансе, который влияет на эффективность прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Минздрава Украины.

Как алкоголь влияет на вакцинацию

Медики говорят, что после вакцинации можно употреблять алкоголь, но в умеренном количестве. Бокал вина или кружка пива после прививки никак не повлияют на действие вакцины.

Однако важно, что употребление накануне или в день вакцинации может снизить ее эффективность.

Дело в том, что злоупотребление алкоголем ингибирует иммунитет и снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Причем это касается как регулярного употребления, так и употребления время от времени, но в больших количествах. В обоих случаях алкоголь негативно влияет как на иммунный ответ на вакцину, так и на состояние здоровья в целом.

Также злоупотребление алкоголем может усилить реакции на вакцины против COVID-19. При этом умеренное употребление такого эффекта не имеет.

Помните, что количество и частота употребления алкоголя без серьезного вреда для здоровья зависит от многих факторов: состояния организма, возраста, пола, веса, генетики человека.

Какая существует опасность

Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от потребленных доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше риск возникновения шести видов рака.

Для того чтобы уменьшить количество алкоголя в период праздников, следует следовать следующим советам:

  • избегайте "триггеров" - если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа
  • злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите здоровые способы, например прогулки на свежем воздухе, спорт и медитация
  • по возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами

Кроме того, чтобы сохранить свою жизнь и других людей, помните:

  • не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на самочувствие и реакцию
  • употребление алкоголя повышает артериальное давление - сочетание алкоголя с лекарством может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти

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