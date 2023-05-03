Пити чи не пити. Дієтолог розповіла, яку каву найкраще вживати
Кава – це тонізуючий напій, у кількох ковтках якого містяться тисячі біологічно активних речовин. Серед цих речовин є і кофеїн, завдяки якому напій і дає відчуття бадьорості, енергії, комунікабельності, гарного самопочуття.
Усю правду про улюблений багатьма українцями напій розповіла дієтолог Оксана Скиталінська на Facebook.
Як діє кава
Після того, як ви випиваєте чашку кави, через 45 хв майже 90% кофеїну потрапляє в кров і це відчуття бадьорості та енергії триває ще 2,5-4,5 години, потім кофеїн виводиться з організму і на зміну йому приходить легка втома, особливо якщо вже післяобідній час і, особливо, надвечір.
Це відбувається тому, що кофеїн діє на нейрони (клітини головного мозку) певним чином: він прикріплюється до рецепторів на їх поверхні, їх називають аденозиновими.
Для чого потрібні аденозинові рецептори
Протягом дня у клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Виробляється вона з молекули АТФ (аденозинтрифосфат), що є енергетичною валютою організму. Вранці, коли ми бадьорі (або відносно бадьорі), АТФ у нас багато, тому що ми виспалися і відпочили за ніч (що більше АТФ, то бадьоріше).
"Але день йде, ми працюємо, працює наш мозок і непомітно приходить втома. Це відбувається тому, що від молекул АТФ, що знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфату і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату - це порція енергії для білків, що виконують різну роботу", - повідомила Скиталінська.
Чим більше стає аденозин, тим більше ми відчуваємо втому та сонливість, уточнила дієтолог.
Збільшення аденозину – це сигнал організму про виснаження запасів енергії. Враховуючи, що аденозинові рецептори знаходяться не тільки в нервовій системі, а й у серцево-судинній, дихальній, видільній та у шлунково-кишковому тракті, ми відчуваємо менше енергії й в усьому тілі: міокард (серцевий м'яз) працює слабше, судини розслаблюються.
Ця втома - сигнал, що час організму відпочити. Але замість сну люди йдуть ще за однією чашкою кави.
Корисна кава чи ні?
Скиталінська повідомляє, що все залежить від дози напою. Ви можете випивати 2-3 чашки на день у першій половині дня, без шкоди здоров'ю.
Плюси кави такі:
- Позитивний вплив на роботу печінки та імунну систему.
- Зменшує ризик хвороб серця (знижує рівень прозапального білка інтерлейкіну-1-бета) та запалення взагалі, покращує стан та роботу судин.
- Зменшує ймовірність діабету 2 типу, раку печінки, простати, деяких видів раку молочної залози.
- Може знижувати ризик нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альгеймера (кофеїн блокує бета-амілоїдні бляшки та тау-білок, що утворюються при хворобі Альцгеймера).
- Тому кава не лише тонізує мозок, а й захищає його. Кава зменшує запалення також за рахунок поліфенолів та оксикоричної кислоти з обсмаженої кави.
Еспресо чи заварна кава?
Крім кофеїну та поліфенолів у каві містяться дві речовини — кафестол і кахвеол, але переважно у фільтрованій, заварній каві, каві по-турецьки.
Ці речовини, особливо кафестолу, діючи певні рецептори, порушує регуляцію синтезу холестерину. Якщо таку по-турецьки заварну каву пити часто, то це може суттєво порушити холестериновий обмін.
Але той же кафестол знижує ризик діабету і має протиракові властивості. Тому іноді можна і по-турецьки.
Як ми раніше писали, дієтолог назвала напої, які скорочують життя.
Раніше ми розповідали про те, чи таке корисне молоко, як ми про нього думаємо.