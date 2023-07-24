Названо "корисні" звички, які насправді шкодять: список

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Часто ми чуємо, що потрібно пити багато води та тренуватись зранку, однак виявилось, що такі звички насправді лише шкодять.
Про "корисні" звички, які насправді є шкідливими, розповіли в популярному виданні Realbuzz.
Пийте воду стільки, скільки потребуєте, не намагайтесь робити це через силу.
Коли ви обговорюєте свої проблеми, єдиним плюсом є те, що ви можете почути точку зору свого співрозмовника.
Раніше ми писали про те, які "невинні" продукти насправді містять токсичні речовини.
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