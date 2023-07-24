Названо "корисні" звички, які насправді шкодять: список

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Часто ми чуємо, що потрібно пити багато води та тренуватись зранку, однак виявилось, що такі звички насправді лише шкодять.