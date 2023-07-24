Названы "полезные" привычки, которые на самом деле вредны: список

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. Часто мы слышим, что нужно пить много воды и тренироваться утром, однако оказалось, что такие привычки на самом деле только вредят.
О "полезных" привычках, которые на самом деле вредны, рассказали в популярном издании Realbuzz.
Пейте воду столько, сколько вам нужно, не пытайтесь делать это через силу.
Когда вы обсуждаете свои проблемы, единственным плюсом является то, что вы можете услышать точку зрения своего собеседника.
Ранее мы писали о том, какие "невинные" продукты действительно содержат токсичные вещества.
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